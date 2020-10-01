Трамп будет снова участвовать в дебатах с Байденом, несмотря на изменения правил
19:09 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп примет участие во втором раунде дебатов с кандидатом от демократов Джозефом Байденом 15 октября в Майами, несмотря на изменение правил их проведения. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс- секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
"Что касается изменения правил, то президент вчера четко заявил, что хочет проведения дебатов, планирует участвовать, но хочет честных правил", - сказала она.
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