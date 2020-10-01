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Госсовет не будет иметь никаких властных полномочий - Клишас

20:26 01.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсовет, выступающий в роли арбитра между федеральным правительством и регионами, не будет иметь никаких властных полномочий, итоговое решение по спорным моментам будет принимать президент. Об этом в четверг заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью телеканалу RTVI.

"Правительство исходит из собственных федеральных интересов, а регионы имеют собственные региональные интересы. И нужен кто-то (кстати, президент по конституции является таким арбитром между различными уровнями государственной власти). Вот Госсовет - это тот самый механизм, который позволяет этот арбитраж устроить в том числе и публично", - сказал Клишас.

Сенатор утвердительно ответил на вопрос, будет ли окончательное решение по спорным вопросам за президентом. "Да, безусловно, потому что у Госсовета не будет никаких властных полномочий. Он не является органом государственной власти", - отметил он.

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