В Бресте завершился автопробег "За единую Беларусь!"
19:00 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республиканский автопробег в поддержку властей Белоруссии, стартовавший в субботу у границы с Россией в Витебской области, преодолел около 600 километров и завершился у Брестской крепости на западной границе. Об этом сообщил телеканал Общенациональное телевидение Беларуси (ОНТ).
На старте автопробега в нем принимали участие около 500 автомобилей, в пути к ним присоединялись все желающие, кто разделяет идею единой Белоруссии, кто хочет видеть страну независимой и неделимой, передает телеканал. На остановках участники пробега включали песню "Саня останется с нами" белорусской группы Rockerjocker, ставшую символом поддержки белорусского президента Александра Лукашенко.
В интервью журналистам одна из участниц пробега так объяснила причины, по которым она присоединилась к нему: "Чтобы поддержать нашу страну в такой трудный момент, чтобы показать своим детям, потому что я многодетная мама, что любовь к своей стране воспитывается с детства". "У нас счастливая мирная жизнь, что еще может быть лучше и прекраснее этого? Нам жалко это терять, а, конечно, легко потерять, очень легко, и это страшно", - считает другая участница. "Мы всю неделю ждали, уже много знакомых здесь, мы как одна большая семья, которая с позитивом едет. Как и вся наша Беларусь, мы должны жить одной большой семьей в мире и спокойствии", - сказала в интервью телевидению еще одна молодая женщина.
Маршрут автопробега в поддержку белорусских властей проходил через Оршу (Витебская область), Борисов, Жодино, Минск, Дзержинск, Несвиж (Минская область), Барановичи, Ивацевичи, Кобрин (Брестская область) и завершился в Бресте. Участники пробега посетили Брестскую крепость и возложили цветы к мемориалу ее защитников.
После состоявшихся почти два месяца назад президентских выборов в Белоруссии проводятся акции протеста оппозиции. Сторонники властей в свою очередь проводят автопробеги в поддержку президента Александра Лукашенко. Первый автопробег в Минске в поддержку единства Белоруссии прошел 21 августа, с тех пор такие акции проводятся каждую неделю, в них приняли участие тысячи единомышленников, передает ОНТ.
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