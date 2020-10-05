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НОВОСТИ

Путин принял отставку главы Дагестана Васильева

16:12 05.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин принял отставку главы Дагестана. Владимир Васильев написал заявление по собственному желанию.

Президент подписал указ, сообщает сайт Кремля. Согласно документу временно исполняющим обязанности главы республики назначен Сергей Меликов

Этим же указом Владимир Путин назначил Васильева своим советником.  Говорит Москва

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