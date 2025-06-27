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НОВОСТИ

Школьные выпускные отменены в прифронтовых районах Запорожской области

17:12 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьные выпускные 28 июня не будут проводить в приближенных к линии боевого соприкосновения районах Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«По решению штаба безопасности Запорожской области выпускные вечера не будут проводиться в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения. Во всех остальных населенных пунктах области будет организовано торжественное вручение дипломов и аттестатов и проведены выпускные вечера», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Он добавил, что меры безопасности в период праздничных мероприятий меры усилят.

27-28 июня в большинстве российских школ пройдут выпускные вечера. В них примут участие более 637 тыс. юношей и девушек, окончивших 11-й класс. В Запорожской области выпускные запланированы на 28 июня. Ранее Балицкий сообщал, что в этот день в Запорожской области будет действовать полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Исключение сделано для предприятий, продающих спиртное при оказании услуг общественного питания.

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