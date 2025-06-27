Путин заявил, что РФ хочет завершить СВО с нужным для себя результатом

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Траты на вооружение РФ рассчитаны на скорейшее и успешное завершение специальной военной операции. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.



«Мы, да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это всё и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. Мы планируем уменьшать расходы, а они планируют увеличивать», — сказал Путин.



Выступая 20 июня на ПМЭФ, Путин отмечал, что Россия на каждом этапе предлагала Украине остановиться и договариваться, предупреждая, что иначе ситуация для Киева будет только усугубляться. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия предпочла был достижения целей СВО политико-дипломатическими средствами, но до тех пор, пока это невозможно, продолжается специальная военная операция.





