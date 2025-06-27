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Информация об украинских недрах с грифом «секретно» станет открытой - министр

21:35 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Геологическая информация об украинских недрах с грифом «секретно» станет открытой для привлечения иностранных инвесторов и сотрудничества с США в рамках соглашения о недрах. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук

«Снимаем грифы ограничения — открываем доступ к информации о стратегических и критических минеральных ресурсах», — приводятся ее слова в телеграм-канале министерства.

Как отмечает украинское издание Лига, министр сообщила, что сейчас завершаются все бюрократические процедуры для свободной работы с информацией об украинских недрах, так как большинство данных до сих пор хранилось лишь в бумажном виде.

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