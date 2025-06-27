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В регионе Персидского залива уровень радиации не превышает норму - МАГАТЭ

19:35 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что уровень радиации в регионе Персидского залива после ирано-израильского конфликта не превышает норму.

По его словам, которые приводятся в сообщении МАГАТЭ, «уровень радиации в регионе Персидского залива остается в норме после 12-дневного конфликта, в результате которого серьезно пострадали несколько ядерных объектов в Иране».

«С точки зрения радиационной безопасности, АЭС „Бушер“ и исследовательский ядерный реактор в Тегеране вызывали у нас наибольшую обеспокоенность, поскольку любой удар по этим объектам, в том числе их внешним линиям энергопередачи, мог бы привести к радиационной аварии, последствия которой могли распространиться как на Иран, так и за его пределы в случае АЭС „Бушер“. Этого не случилось, и худшего сценария с точки зрения ядерной безопасности удалось избежать», — заявил Гросси.


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