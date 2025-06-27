Меморандумы РФ и Украины противоположны, но это неудивительно — Путин
17:48 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Противоположное содержание меморандумов РФ и Украины было ожидаемым, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин.
«Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло. Я вам ничего неожиданного и не скажу. Это два абсолютно противоположных меморандума», — сказал президент. Он подчеркнул, что переговоры организуются и проводятся для того, чтобы искать пути сближения. «А то, что они были прямо противоположными, мне кажется, удивительного тоже ничего нет», — добавил Путин.
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