Меморандумы РФ и Украины противоположны, но это неудивительно — Путин

17:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Противоположное содержание меморандумов РФ и Украины было ожидаемым, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло. Я вам ничего неожиданного и не скажу. Это два абсолютно противоположных меморандума», — сказал президент. Он подчеркнул, что переговоры организуются и проводятся для того, чтобы искать пути сближения. «А то, что они были прямо противоположными, мне кажется, удивительного тоже ничего нет», — добавил Путин.