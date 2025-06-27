Бразилия намерена приобрести у РФ плавучие АЭС — СМИ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Бразилии намерено приобрести у российской госкорпорации «Росатом» плавучие атомные электростанции (АЭС) для их эксплуатации в бассейне реки Амазонки. Об этом сообщила местная газета Folha de S. Paulo со ссылкой на министра горнорудной промышленности и энергетики южноамериканской республики Алешандри Сильвейру.

«Малые реакторы [АЭС], включая плавучие модели, могут предложить безопасные и стабильные решения для труднодоступных регионов, таких как Амазонка. Мы поддерживаем продуктивный технический диалог с Росатомом», — приводит издание его слова.

Газета добавила, что Россия и Бразилия продолжают тесное сближение в энергетике. В Бразилиа считают, что сотрудничество с Москвой позволит сбалансировать развитие инфраструктуры страны. Издание отметило, что северо-западный регион республики, в особенности штат Амазонас, фактически отрезан от остальной страны и «сильно зависит от загрязняющих окружающую среду дизельных теплоэлектростанций».