0
0
0
НОВОСТИ

Бразилия намерена приобрести у РФ плавучие АЭС — СМИ

16:12 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Бразилии намерено приобрести у российской госкорпорации «Росатом» плавучие атомные электростанции (АЭС) для их эксплуатации в бассейне реки Амазонки. Об этом сообщила местная газета Folha de S. Paulo со ссылкой на министра горнорудной промышленности и энергетики южноамериканской республики Алешандри Сильвейру.

«Малые реакторы [АЭС], включая плавучие модели, могут предложить безопасные и стабильные решения для труднодоступных регионов, таких как Амазонка. Мы поддерживаем продуктивный технический диалог с Росатомом», — приводит издание его слова.

Газета добавила, что Россия и Бразилия продолжают тесное сближение в энергетике. В Бразилиа считают, что сотрудничество с Москвой позволит сбалансировать развитие инфраструктуры страны. Издание отметило, что северо-западный регион республики, в особенности штат Амазонас, фактически отрезан от остальной страны и «сильно зависит от загрязняющих окружающую среду дизельных теплоэлектростанций».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 27.06.2025
Первая атомная станция для Луны будет готова к 2030 году — Ковальчук
0
50
15:32 27.06.2025
Инфляция «идет» по нижней границе прогноза, что открывает возможность для снижения ставки
0
122
15:12 27.06.2025
США перестанут предупреждать нелегальных мигрантов о штрафе — ТВ
0
164
15:00 27.06.2025
Турция заинтересована в продлении газовых контрактов с Россией — Новак
0
173
14:32 27.06.2025
Иран, ответив на атаки Израиля, предотвратил большую войну на Ближнем Востоке — президент
0
253
14:15 27.06.2025
Лукашенко заявил Пезешкиану, что Иран «не в одиночестве» в своем сопротивлении
0
247
14:00 27.06.2025
«Газпром» не выплатит дивиденды за 2024 год
0
266
13:55 27.06.2025
В Сбере рассказали о расширении бакалавриата для создателей ИИ-технологий AI360
0
235
13:48 27.06.2025
Сбер в июле проведет серию молодежных демо-дней
0
233
13:45 27.06.2025
Участие в образовательных проектах Сбера может обеспечить преференции при поступлении в вузы
0
231

Возврат к списку