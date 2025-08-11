Зеленский «не является частью встречи» президентов РФ и США на Аляске - Трамп
19:15 11.08.2025 Источник: Интерфакс
"Он не является частью этой встречи. Я бы сказал, что он мог бы приехать, но он и так посетил много встреч, он занимается этим три с половиной года, а результата нет", - заявил он в ходе пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос о том, будет ли Зеленский на встрече между лидерами РФ и США.
НОВОСТИ
- 19:25 11.08.2025
- Трамп назвал конечную цель его предстоящей встречи с Путиным
- 19:10 11.08.2025
- Трамп планирует сразу после переговоров с Путиным позвонить европейским лидерам и Зеленскому
- 19:05 11.08.2025
- Дональд Трамп дал комментарий по поводу предстоящей встречи в Владимиром Путиным
- 18:30 11.08.2025
- Германия анонсировала онлайн-встречу глав ряда стран Европы с президентом США по украинскому вопросу
- 18:15 11.08.2025
- По приказу Трампа в Вашингтон перебрасывается Нацгвардия США для борьбы с криминалом
- 17:40 11.08.2025
- Почти половина аварий в море связана с неисправностями судов — Патрушев
- 17:12 11.08.2025
- ВС США могут столкнуться с нехваткой новобранцев в 2026 году — СМИ
- 17:00 11.08.2025
- На границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих сторон — проект договора
- 16:32 11.08.2025
- Кабмин вдвое сократит время рассмотрения заявлений на маткапитал — Мишустин
- 16:12 11.08.2025
- Путин запретил с 2026 года закупку для армии одежды иностранного производства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать