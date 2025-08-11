0
Дональд Трамп дал комментарий по поводу предстоящей встречи в Владимиром Путиным

19:05 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает конструктивной встречи с президентом России Владимиром Путиным, намеченной на этой неделе. «Полагаю, что у нас будут конструктивные обсуждения», — сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме.

«Я буду говорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему: „Вам следует прекратить этот [конфликт] войну. Вам следует прекратить его“. И он не будет связываться со мной», — сказал Трамп,

«Это, в сущности, будет встреча для заполнения [пробелов]», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме. По словам Трампа, российский лидер «пригласил [его] принять участие» в возможном урегулировании кризиса на Украине. «Я считаю, что он хочет покончить с этим», — сказал президент США.

