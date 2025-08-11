Трамп планирует сразу после переговоров с Путиным позвонить европейским лидерам и Зеленскому

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен после встречи с президентом России Владимиром Путиным проинформировать Владимира Зеленского и представителей европейских стран о ее итогах.

«После встречи незамедлительно, может быть, после того как покину комнату, я позвоню европейским лидерам, — сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме. — Я буду говорить с Зеленским».