Трамп планирует сразу после переговоров с Путиным позвонить европейским лидерам и Зеленскому
19:10 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен после встречи с президентом России Владимиром Путиным проинформировать Владимира Зеленского и представителей европейских стран о ее итогах.
«После встречи незамедлительно, может быть, после того как покину комнату, я позвоню европейским лидерам, — сказал американский лидер на пресс-конференции в Белом доме. — Я буду говорить с Зеленским».
