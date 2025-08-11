0
НОВОСТИ

По приказу Трампа в Вашингтон перебрасывается Нацгвардия США для борьбы с криминалом

18:15 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу страны для борьбы с преступностью. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что полиция американской столицы будет переведена «под прямое федеральное управление». «Кроме того, я распорядился о переброске Нацгвардии для восстановления закона и порядка и [поддержания] общественной безопасности в Вашингтоне. Им [бойцам] будет разрешено выполнять свои обязанности как полагается», — заявил американский лидер.

