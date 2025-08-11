Почти половина аварий в море связана с неисправностями судов — Патрушев
17:40 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти половина аварийных случаев в море связана с неисправностями кораблей, поэтому их строительство и модернизация находятся на особом контроле Морской коллегии РФ. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
«По нашим данным, почти половина всех аварийных случаев в море связана с техническими неисправностями судов. Поэтому строительство и модернизация гражданского флота находятся на особом контроле Морской коллегии», — пояснил Патрушев, говоря об ужесточении ответственности за нарушения при осуществлении морской деятельности, которые привели к возникновению техногенных катастроф, в том числе аварии с танкерами «Волгонефть» в Керченском проливе.
Для обновления как военного, так и гражданского флота, а также судостроительных мощностей правительство недавно приняло Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, уточнил помощник президента РФ.
