Трамп назвал конечную цель его предстоящей встречи с Путиным

19:25 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп предположил, что финальным этапом урегулирования украинского кризиса должна стать встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Конечная цель - мне нужно добиться, чтобы оба они оказались в одной комнате", - сказал он журналистам в Белом доме. По мнению Трампа, при таком развитии событий "удастся решить проблему".