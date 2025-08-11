0
НОВОСТИ

Трамп назвал конечную цель его предстоящей встречи с Путиным

19:25 11.08.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп предположил, что финальным этапом урегулирования украинского кризиса должна стать встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Конечная цель - мне нужно добиться, чтобы оба они оказались в одной комнате", - сказал он журналистам в Белом доме. По мнению Трампа, при таком развитии событий "удастся решить проблему".

