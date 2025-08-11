На границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих сторон — проект договора
17:00 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджан и Армения не будут размещать силы третьих сторон на общей границе. Об этом говорится в статье 7 парафированного мирного договора между двумя странами. Текст документа на английском языке был впервые опубликован министерствами иностранных дел Азербайджана и Армении.
«Стороны не будут размещать вдоль своей общей границы вооруженные силы каких-либо третьих сторон. До проведения делимитации и последующей демаркации общей границы стороны будут осуществлять взаимно согласованные меры в области безопасности и укрепления доверия, в том числе в военной сфере, с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 17:12 11.08.2025
- ВС США могут столкнуться с нехваткой новобранцев в 2026 году — СМИ
- 16:32 11.08.2025
- Кабмин вдвое сократит время рассмотрения заявлений на маткапитал — Мишустин
- 16:12 11.08.2025
- Путин запретил с 2026 года закупку для армии одежды иностранного производства
- 16:00 11.08.2025
- В Вашингтоне пообещали консультироваться с Европой перед встречей Путина и Трампа — Туск
- 15:32 11.08.2025
- Ливневые дожди повредили более 100 тыс. зданий на Филиппинах
- 15:12 11.08.2025
- Запуск российской межпланетной станции "Луна-27" перенесен на 2029 год
- 15:00 11.08.2025
- Американские СМИ не хотят говорить правду о России — радиоведущий из США
- 14:32 11.08.2025
- Путин рассказал Пашиняну об итогах беседы с Уиткоффом и о подготовке встречи с Трампом
- 14:12 11.08.2025
- Индия не поддастся ядерному шантажу — МИД страны об угрозах Пакистана
- 14:00 11.08.2025
- В пригороде Мадрида предложили установить монумент 300-метрового быка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать