На границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих сторон — проект договора

17:00 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан и Армения не будут размещать силы третьих сторон на общей границе. Об этом говорится в статье 7 парафированного мирного договора между двумя странами. Текст документа на английском языке был впервые опубликован министерствами иностранных дел Азербайджана и Армении.

«Стороны не будут размещать вдоль своей общей границы вооруженные силы каких-либо третьих сторон. До проведения делимитации и последующей демаркации общей границы стороны будут осуществлять взаимно согласованные меры в области безопасности и укрепления доверия, в том числе в военной сфере, с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах», — говорится в документе.

