ВС США могут столкнуться с нехваткой новобранцев в 2026 году — СМИ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы набора новых военнослужащих в Вооруженные силы США могут снизится в следующем году из-за нехватки персонала на пунктах приема и оформления лиц на военную службу. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на источники в ведомстве, отвечающем за процедуру комплектования ВС США.

По их информации, недостаточное число сотрудников на приемных пунктах не позволяет в полном объеме провести необходимые тестирования участников отбора, чтобы определить их пригодность к военной службе. К такой ситуации привели сокращение финансирования со стороны правительства США и бюрократические сложности при оформлении новых работников, пишет Business Insider.

По сведениям источников портала, руководство трети пунктов приема на военную службу ВС США уже было вынуждено сократить на 20% количество обрабатываемых ежедневно заявок. Собеседники Business Insider отмечают, что недостаток персонала особенно остро ощущается на приемных пунктах в крупных городах, где поток новобранцев самый высокий.

По официальным данным Пентагона, в 2022–2023 годах ВС США не сумели достичь целевых показателей по набору новобранцев и недосчитались нескольких десятков тысяч новых военнослужащих. Согласно результатам исследования Джорджтаунского университета, на это повлияли как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, так и низкий уровень физической подготовки и интеллектуальных способностей лиц, подавших заявление о приеме на военную службу.