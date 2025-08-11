0
НОВОСТИ

Америка еще на три месяца продлила отсрочку введения пошлин в отношении Китая - СМИ

22:47 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты еще на 90 дней продлили отсрочку на введение пошлин в отношении Китая, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на должностное лицо американской администрации.

По его сведениям, соответствующий документ президент США Дональд Трамп подписал в воскресенье вечером. Предыдущий крайний срок по тарифному перемирию истекал 12 августа.

