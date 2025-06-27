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НОВОСТИ

Белоруссия и РФ нацелены на оперативное решение всех вопросов в рамках ЕАЭС — Совмин

16:37 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и его российский коллега Михаил Мишустин подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Совмина по итогам телефонного разговора Турчина и Мишустина.

«Премьер-министры обсудили ряд конкретных вопросов торгово-экономического взаимодействия, а также график предстоящих контактов. Стороны еще раз подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

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