Белоруссия и РФ нацелены на оперативное решение всех вопросов в рамках ЕАЭС — Совмин

16:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и его российский коллега Михаил Мишустин подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Совмина по итогам телефонного разговора Турчина и Мишустина.

«Премьер-министры обсудили ряд конкретных вопросов торгово-экономического взаимодействия, а также график предстоящих контактов. Стороны еще раз подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.