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Первая атомная станция для Луны будет готова к 2030 году — Ковальчук

16:00 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая атомная энергостанция для использования на Луне будет подготовлена к 2030 году. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«У нас есть полные разработки вариантов станций напланетных — то, что можно поставить на Луну. <…> По проекту мы должны в 2030 году подготовить к установке на Луне первую атомную станцию», — сказал Ковальчук.

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