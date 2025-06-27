Первая атомная станция для Луны будет готова к 2030 году — Ковальчук
16:00 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая атомная энергостанция для использования на Луне будет подготовлена к 2030 году. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«У нас есть полные разработки вариантов станций напланетных — то, что можно поставить на Луну. <…> По проекту мы должны в 2030 году подготовить к установке на Луне первую атомную станцию», — сказал Ковальчук.
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