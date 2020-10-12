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В «Совете матерей» предложили ввести в РФ налог на бездетность

21:20 12.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В «Совете матерей» предложили ввести в России налог на бездетность: не любят, пусть платят. Платёж может составлять 500 рублей в месяц. Предполагается, что он будет взиматься и с мужчин, и с женщин.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит. Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц. Никто из-за этих денег не пойдёт рожать ребёнка, тем не менее, понимание того, что я беру на себя ответственность, строю карьеру, живу для себя, путешествую, получаю пятое образование и плачу эти 300 рублей. Скорее всего, налог будет касаться людей репродуктивного возраста. Брать налог и с мужчины, и с женщины».

Такая мера необходима в связи с низкой рождаемостью в стране, отметила Буцкая. По её словам, в противном случае Россию заселят выходцы из других стран.

«У нас сейчас огромная демографическая яма, если мы не сделаем серьёзных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет. Если у человека есть принципиальная позиция не рожать ребёнка, хорошо, тогда помоги тем, кто их уже родил. Рождаемость в СССР могла быть и меньше, она сохранялась. Я уверена, что налог принёс пользу с точки зрения финансовой и демографической. Мы живём в большой стране, представьте, что страны может не быть. Если мы не рожаем детей, значит её будут заселять те, кто сюда приедет».

Налог не планируется брать с людей, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям, сказала Буцкая.

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