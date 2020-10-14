Состоялась первая в России защита докторской диссертации по исламской теологи

20:14 Источник: НГ-Online

14 октября в стенах СПбГУ прошла защита первой в России докторской диссертации по исламской теологии.

Автором диссертации на тему: «Исламское обновленческое движение конца XX - начала XXI века: идеи и перспективы» выступил ректор Московского исламского института, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.

Решение о присуждении ему ученой степени доктора наук по специальности 26.00.01 - Теология, было принято единогласно всеми членами диссертационного совета. Научным консультантом работы выступил академик РАН Виталий Наумкин.

Редакция НГ-Религий





