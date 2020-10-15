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Среди заразившихся коронавирусом больше всего работников офисов - Попова

16:32 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наибольшее число среди заразившихся коронавирусом в России составляют офисные работники. Об этом сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в онлайн-формате.

"Основная масса заболевших - это люди от 30, даже 39 лет до 60, работающее население. Среди них самый высокий удельный вес - это работники офисов и структур госуправления", - отметила Попова, комментируя подъем заболеваемости.

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