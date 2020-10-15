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Кнессет утвердил мирное соглашение Израиля с ОАЭ - СМИ

20:40 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кнессет (парламент) Израиля утвердил в четверг подписанное 15 сентября в Вашингтоне соглашение о нормализации отношений еврейского государства и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила израильская радиостанция "Кан".

По ее данным, 80 из 120 депутатов однопалатного парламента поддержали мирное соглашение с ОАЭ, 13 высказались против. После утверждения в Кнессете документ будет передан для окончательной ратификации в правительство Израиля, отмечает радиостанция.

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