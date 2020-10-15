В РФ в реанимационных отделениях находятся 2,8 тыс. пациентов с коронавирусом
22:40 15.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России в реанимационных отделениях находятся 2,8 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.
"В целом по течению заболевания мы видим, что количество амбулаторных пациентов с легким течением колеблется на уровне 65%. Всего в реанимации под наблюдением находятся 2,8 тыс. человек, эта цифра на сегодняшний день стабильная, не приростами", - сказал Мурашко в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
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