В РФ в реанимационных отделениях находятся 2,8 тыс. пациентов с коронавирусом

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России в реанимационных отделениях находятся 2,8 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

"В целом по течению заболевания мы видим, что количество амбулаторных пациентов с легким течением колеблется на уровне 65%. Всего в реанимации под наблюдением находятся 2,8 тыс. человек, эта цифра на сегодняшний день стабильная, не приростами", - сказал Мурашко в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".