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Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с covid зимой

09:32 16.10.2020 Источник: РБК

Эпидемиологическая обстановка в мире с приходом холодов может ухудшиться. Об этом заявил основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью изданию Politico.

«Число заражений растет, а с наступлением холодов люди чаще находятся в помещениях. Это увеличивает шансы передачи вируса», — объяснил миллиардер.

По его словам, пока у США нет вакцины от COVID-19, распространению коронавируса может помочь только соблюдение простых мер санитарной безопасности: отказ от посещения массовых мероприятий, ношение маски, регулярное мытье рук и дистанцирование.  РБК

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