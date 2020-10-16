Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с covid зимой
09:32 16.10.2020 Источник: РБК
Эпидемиологическая обстановка в мире с приходом холодов может ухудшиться. Об этом заявил основатель компании Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс в интервью изданию Politico.
«Число заражений растет, а с наступлением холодов люди чаще находятся в помещениях. Это увеличивает шансы передачи вируса», — объяснил миллиардер.
По его словам, пока у США нет вакцины от COVID-19, распространению коронавируса может помочь только соблюдение простых мер санитарной безопасности: отказ от посещения массовых мероприятий, ношение маски, регулярное мытье рук и дистанцирование. РБК
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