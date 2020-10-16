Трамп заверил избирателей в отсутствии крупных долгов перед российскими банками
10:05 16.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Дональд Трамп заверил избирателей в отсутствии крупных долгов перед российскими банками. На встрече в Майами президента попросили прокомментировать информацию, появившуюся в газете The New York Times о том, что общая сумма долгов превышает 400 миллионов долларов. Глава Белого дома отметил, что указанная изданием сумма неверна и у него есть лишь небольшие ипотечные кредиты.
The New York Times ранее утверждала, что Трамп 10 из последних 15 лет не платил подоходный налог, обосновывая это многомиллионными убытками его компаний. Сам президент назвал публикацию фейком. Эхо Москвы
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