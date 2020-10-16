Шойгу подпишет российско-казахстанский договор о военном сотрудничестве
13:05 16.10.2020 Источник: Интерфакс
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу прибыл в Казахстан, где планируется подписание межгосударственного российско-казахстанского договора о военном сотрудничестве.
"В ходе официального визита предусмотрено проведение встреч с военно-политическим руководством Казахстана для обсуждения вопросов региональной безопасности, состояния и перспектив военного и военно-технического сотрудничества, а также хода реализации программы стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2019-2021 годы", - сказано в сообщении Минобороны России.
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