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НОВОСТИ

Шойгу подпишет российско-казахстанский договор о военном сотрудничестве

13:05 16.10.2020 Источник: Интерфакс

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу прибыл в Казахстан, где планируется подписание межгосударственного российско-казахстанского договора о военном сотрудничестве.

"В ходе официального визита предусмотрено проведение встреч с военно-политическим руководством Казахстана для обсуждения вопросов региональной безопасности, состояния и перспектив военного и военно-технического сотрудничества, а также хода реализации программы стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2019-2021 годы", - сказано в сообщении Минобороны России.

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