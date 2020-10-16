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Хирурга из Франции обвиняют в насилии и домогательствах более 300 человек

14:00 16.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Более 300 человек обвиняют хирурга из Франции Жоэль Ле Скуарнеку в насилии и домогательствах. Как рассказала в эфире канала BFMTV прокурор города Лорьян, подозреваемый совершал свои преступления в период с 1986 по 2014 год в клиниках по всех Франции. 265 жертв хирурга были моложе 15 лет. Среди пострадавших от действий врача 148 женщин и 164 мужчины.  Эхо Москвы

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