Хирурга из Франции обвиняют в насилии и домогательствах более 300 человек

14:00 Источник: Эхо Москвы

Более 300 человек обвиняют хирурга из Франции Жоэль Ле Скуарнеку в насилии и домогательствах. Как рассказала в эфире канала BFMTV прокурор города Лорьян, подозреваемый совершал свои преступления в период с 1986 по 2014 год в клиниках по всех Франции. 265 жертв хирурга были моложе 15 лет. Среди пострадавших от действий врача 148 женщин и 164 мужчины. Эхо Москвы