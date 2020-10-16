Россия гордо говорит о преимуществах своей вакцины, не дискредитируя зарубежные, заявили в Кремле

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг выдвинутые ранее британской стороной обвинения в том, что РФ якобы ведет кампанию по дезинформации относительно разработанной Оксфордским университетом вакцины от коронавируса.

Как подчеркнул в четверг в беседе с журналистами представитель Кремля, Россия, напротив, выступает за международное сотрудничество в период пандемии, но гордо говорит об успехах российской вакцины.

"Россия никого не дезинформирует, Россия гордо говорит о своих успехах, Россия делится своими успехами в области первой в мире зарегистрированной вакцины, эффективность которой уже многократно доказана", - сказал Песков. Он подчеркнул, что "именно Россия выступает за международное сотрудничество в этот нелегкий период пандемии".