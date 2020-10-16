В подмосковных барах и ресторанах запрещены ночные развлекательные мероприятия

14:17

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление, вносящее изменения в меры, которые действуют на территории Московской области для предотвращения роста заболеваемости COVID-19. С 17 октября в Подмосковье запрещены развлекательные мероприятия в период с 0.00 до 8.00 в зданиях, строениях сооружениях, в том числе в организациях, предоставляющих услуги общественного питания (бары, рестораны).

"Вчера было подписано новое постановление губернатора, вносящее определенные коррективы в действующий режим повышенной готовности. В первую очередь мы говорим о том, что в период с 12 часов ночи до 8 часов утра запрещаются какие-либо развлекательные мероприятия во всех зданиях, строениях, сооружениях, в том числе в предприятиях общественного питания: в кафе, барах и ресторанах. Это говорит о том, что эти предприятия могут продолжать работать, но с 00:00 часов там запрещены любые увеселительные мероприятия: дискотеки, шоу-программы, какие-то другие мероприятия, которые способствуют появлению массового скопления людей", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По словам министра, рестораны и кафе смогут продолжить работу в обычном режиме и никаких дополнительных ограничений на текущий момент времени не вводится. Ночным клубам в указанный период времени работать нельзя, как ранее было предписано постановлением. Также ограничения распространяются на дискотечные мероприятия.

"Что касается банных объектов, химчисток, салонов красоты, ателье, они осуществляют свою деятельность в штатном режиме при условии соблюдения санитарных норм и требований, рекомендованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - отметил Андрей Разин.