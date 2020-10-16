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НОВОСТИ

Заболеваемость коронавирусом растет с увеличением количества источников заражения - Попова

16:00 16.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост числа граждан с новой коронавирусной инфекцией в России связан, в том числе, с увеличением количества источников заражения в стране, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Растущие цифры, они связаны еще и с тем, что если в весенний период волна COVID шла по стране постепенно, захватывая сначала крупные города, в том числе Москву, потом распространялась на Урал, в Сибирь, то сегодня во всех субъектах РФ, во всех городах, практически во всех населенных пунктах, есть люди, встретившиеся с COVID, есть источники этой инфекции. И чем больше мы регистрируем, тем больше источников в нашем обществе, в популяции, значит, больше рисков заразиться", - сказала она в интервью Первому каналу.

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