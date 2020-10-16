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Глава КГБ Белоруссии заявил о готовящейся в стране провокации - БелТА

16:12 16.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки дестабилизации ситуации в Белоруссии посредством провокации могут быть предприняты в ближайшее время. Об этом заявил в пятницу глава Комитета госбезопасности республики (КГБ) Иван Тертель.

"В последние дни мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом, от наших партнерских спецслужб, информацию о готовящейся в нашей стране провокации. Цель данных действий - дестабилизация ситуации в нашем государстве на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения", - отметил глава КГБ, слова которого приводит агентство БелТА.

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