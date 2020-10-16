Глава Twitter признал неверной блокировку публикации о переписке сына Байдена

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американской компании Twitter Джек Дорси признал неверным решение администрации одноименного сервиса микроблогов блокировать публикацию газеты "Нью-Йорк пост" об электронной переписке сына кандидата в президенты Соединенных Штатов от демократов Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. Об этом Дорси сообщил в пятницу в своем блоге в "Твиттере".

"Прямая блокировка адреса ресурса в сети была неправильной. Поэтому мы обновили нашу политику и средства корректировки [ошибок]. Наша задача состоит в том, чтобы приводить контекст. Теперь у нас имеются возможности добиться этого", - написал глава Twitter.

В четверг куратор юридических вопросов "Твиттера" Виджай Гадде информировал, что в сервисе микроблогов больше не будут удалять материалы, полученные путем незаконного проникновения в компьютерные системы, "если только их не распространяют напрямую сами хакеры или те, кто действует с ними сообща". Сотрудники сервиса также не намерены блокировать возможность пользователей передавать друг другу эти материалы. Указанные публикации будут маркировать, а также представлять их "в контексте". По словам Гадде, решение пересмотреть данные правила было принято в свете комментариев, поступавших в "Твиттер" в течение последних суток.