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США практически исчерпали возможности для санкционного давления на РФ - помощник Трампа

20:00 16.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможностей для введения антироссийских санкций у США практически не осталось. Это признал помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая а пятницу на Аспенском форуме по безопасности. Трансляция его выступления шла на сайте форума.

"Проблема с русскими в том, что у нас не слишком много направлений, по которым можно применить к ним санкции, - заявил он. - Наша торговля сократилась до такого уровня <...>. Мы ввели санкции в отношении примерно 300 субъектов в России и российских олигархов, в отношении всех энергетических компаний. Мы не можем предпринять слишком многое в том, что касается санкций в отношении России, но мы ищем дополнительные направления, по которым мы сможем продемонстрировать свое недовольство, но это сложно сделать из-за комплексного характера санкций".

США неоднократно вводили разного рода ограничения в отношении РФ. Это были как экономические санкции (ограничение экспорта, импорта или инвестиций, запрет на частные финансовые операции), так и неэкономические меры, предусматривающие отмену мероприятий на правительственном уровне, замораживание военного сотрудничества, бойкот спортивных соревнований и прочее. Ограничения вводились в связи с американскими законами о нераспространении оружия массового уничтожения, обвинениями в нарушении прав человека и поставках военных технологий странам, которые США считают "изгоями". Санкционное давление усилилось после кризиса на Украине в 2014 году и в связи со скандалом вокруг приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

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