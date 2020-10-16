Законопроект о Госсовете предусматривает лишение полномочий органов местного самоуправления - Лукьянова

22:00 Источник: Эхо Москвы

Законопроект о Государственном совете содержит новый термин под названием «федеральные территории» и предусматривает лишение полномочий органов местного самоуправления. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор Свободного университета Елена Лукьянова.

«Я нашла три небольших подвоха. В частности, в законопроекте появляется совершенно новый термин под названием «федеральные территории». Неизвестно, что это значит. До сих пор у нас были федеральные округа, за которыми закреплены группами субъекты федерации. Видимо, федеральные территории — это что-то из нашего будущего», — рассказала она.

По словам Лукьяновой, в законопроекте о Госсовете также отмечается, что «на этих федеральных территориях могут быть полностью изменены взаимодействия органов власти, хотя все параметры взаимодействия уже обозначены в Конституции».

«Еще в законе сказано, что органы федеральной и региональной власти могут передавать друг другу осуществление части своих полномочий. И самое главное — то, что законами субъекта может осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти. То есть это отъем у местного самоуправления их полномочий», — заключила Лукьянова.