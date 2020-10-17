Около сотни участниц марша в центре Минска скандируют "Заберите Сашу, отпустите Машу!"

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Марш протеста в центре Минска в субботу днем собрал около 100 человек. Об этом с места события передает корр. ТАСС.

Около 100 женщин собрались у одного из торговых центров белорусской столицы и прошли по проспекту Независимости в центр города. У них в руках цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты с критикой действующей власти. Участницы марша скандируют "Заберите Сашу, отпустите Машу!", требуя освободить представителя Координационного совета оппозиции Марию Колесникову.

В центре города развернуты усиленные наряды милиции, однако в действия протестующих они не вмешиваются.