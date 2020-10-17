Четыре журналиста задержаны в Минске на несанкционированной акции протеста женщин и студентов

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники милиции в субботу задержали в Минске, где проходят несанкционированные акции протеста женщин и студентов, не менее четырех журналистов. Об этом сообщили в Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

"Задержан фотограф белорусского агентства БелаПАН Вадим Замировский и журналист агентства Всеволод Зарубин, корреспондент российского агентства РИА Новости, а также журналистка интернет портала Onliner ("Онлайнер") Дарья Спевак", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в РИА Новости сообщили, что после проверки документов их корреспондента отпустили.

Около сотни студентов собрались в субботу у Белорусского лингвистического университета и двинулись маршем к проспекту Независимости. Сотрудники ОМОН подъехали на микроавтобусах к месту проведения акции и начали задержания, очевидцы говорят примерно о десяти задержанных. Также около 100 женщин собрались в субботу у одного из торговых центров белорусской столицы и идут по проспекту Независимости в центр города. У них в руках цветы, бело- красно-белые флаги и плакаты с критикой действующей власти. Их пока не задерживают.