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На конец октября прорабатывается рабочий визит Лаврова в Сербию - дипведомство РФ

14:40 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию в настоящее время прорабатывается. Об этом сообщили в субботу ТАСС в российском дипведомстве.

"Визиты в регион прорабатываются", - сказал собеседник агентства, комментируя публикации о возможном визите Лаврова в Боснию и Герцеговину и Сербию 27-29 октября.

По сообщениям источников, глава МИД РФ также может посетить Хорватию 27 октября.

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