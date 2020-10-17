На конец октября прорабатывается рабочий визит Лаврова в Сербию - дипведомство РФ
14:40 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию в настоящее время прорабатывается. Об этом сообщили в субботу ТАСС в российском дипведомстве.
"Визиты в регион прорабатываются", - сказал собеседник агентства, комментируя публикации о возможном визите Лаврова в Боснию и Герцеговину и Сербию 27-29 октября.
По сообщениям источников, глава МИД РФ также может посетить Хорватию 27 октября.
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