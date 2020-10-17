Причины отказа РФ от предложений Вашингтона по СНВ-3 США намеренно искажают - посол РФ
15:10 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США специально пытаются исказить причины отказа РФ от предложений Вашингтона по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом в субботу заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Печально, что США пытаются перевернуть все с ног на голову, пытаются показать все так, будто бы Россия хочет все разрушить", - сказал он.
Посол также указал, что диалог с РФ в ультимативной форме неприемлем. "РФ нельзя выдвигать ультиматум. Мы достигнем договоренности, но при нормальном диалоге", - отметил Антонов.
Президент РФ Владимир Путин 16 октября предложил "без всяких условий" продлить срок действия ДСНВ "хотя бы на год". Глава государства поручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову попытаться в ближайшее время получить от США "хоть какой-то внятный ответ".
В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что предложение "президента Путина о продлении нового ДСНВ без учета замораживания ядерного арсенала обречено на провал". О'Брайен напомнил, что Вашингтон ранее "предложил продлить новый ДСНВ на один год в обмен на ограничение Россией и США своего ядерного арсенала в течение этого периода".
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