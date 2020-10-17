Демонстрации против насилия со стороны полиции проходят в крупнейших городах Нигерии против - СМИ
20:30 17.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многотысячные демонстрации проходят в субботу в крупнейших городах Нигерии против жестокого обращения со стороны полиции и за реформирование сил правопорядка. Об этом сообщила нигерийская газета "Нейшн".
По ее данным, с утра огромная толпа перекрыла в столице Абудже ключевую автостраду Абуджа - Кеффи, которая связывает мегаполис с северными районами страны. Передвижение в городе затруднено из-за создавшихся многочисленных автомобильных пробок. Повторяется ситуация минувшей пятницы, когда демонстранты блокировали основные магистрали города, в том числе подъезд к международному аэропорту. В результате на столичных дорогах водители были вынуждены проводить в пробках до шести часов, отмечает "Нейшн".
Поступают сообщения о крупных демонстрациях молодежи и в других крупных городах Нигерии, включая Лагос и важный нефтяной центр Порт-Харкорт, хотя власти последнего запретили уличные шествия. Координация действий протестующих ведется через социальные сети, пишет издание.
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