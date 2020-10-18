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Журналисты из ФРГ подсчитали, сколько стоит лечение от COVID-19 в больнице

13:57 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стационарное лечение пациента с вызываемым коронавирусом нового типа заболеванием COVID-19 обходится в Германии в среднем в 10,7 тыс. евро. Об этом сообщила в воскресенье газета "Вельт ам зонтаг" со ссылкой на данные касс медицинского страхования AOK и Barmer ("Бармер").

В случае подключения пациента к аппарату ИВЛ стоимость резко возрастает. "Наши данные показывают, что больные с COVID-19, которые должны быть подключены к ИВЛ, в связи с отчасти тяжелым течением заболевания в среднем вызывают расходы в 38,5 тыс. евро", - уточнил председатель правления федерального объединения AOK Мартин Лич. Причем, по его словам, разница в стоимости в зависимости от каждого отдельного случая ощутимая. Примерно в 10% расходы составляли более 85 тыс. евро.

В Barmer изданию сообщили, что стационарное лечение пациента с COVID-19 с подключением к аппарату ИВЛ в среднем обходится в 31,7 тыс. евро. В то же время, если такое подключение не требуется, то средняя стоимость, по оценке компании, составляет около 6,9 тыс. евро.

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