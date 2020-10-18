Журналисты из ФРГ подсчитали, сколько стоит лечение от COVID-19 в больнице
13:57 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стационарное лечение пациента с вызываемым коронавирусом нового типа заболеванием COVID-19 обходится в Германии в среднем в 10,7 тыс. евро. Об этом сообщила в воскресенье газета "Вельт ам зонтаг" со ссылкой на данные касс медицинского страхования AOK и Barmer ("Бармер").
В случае подключения пациента к аппарату ИВЛ стоимость резко возрастает. "Наши данные показывают, что больные с COVID-19, которые должны быть подключены к ИВЛ, в связи с отчасти тяжелым течением заболевания в среднем вызывают расходы в 38,5 тыс. евро", - уточнил председатель правления федерального объединения AOK Мартин Лич. Причем, по его словам, разница в стоимости в зависимости от каждого отдельного случая ощутимая. Примерно в 10% расходы составляли более 85 тыс. евро.
В Barmer изданию сообщили, что стационарное лечение пациента с COVID-19 с подключением к аппарату ИВЛ в среднем обходится в 31,7 тыс. евро. В то же время, если такое подключение не требуется, то средняя стоимость, по оценке компании, составляет около 6,9 тыс. евро.
НОВОСТИ
- 14:21 18.10.2020
- Саудовские власти открыли для верующих Запретную мечеть в Мекке
- 12:30 18.10.2020
- Израиль и Бахрейн подпишут декларацию об установлении дипотношений
- 11:20 18.10.2020
- За отказ прививаться от COVID-19 учителей отстранять от работы не будут - Кравцов
- 11:00 18.10.2020
- В Москве коэффициент распространения COVID-19 снизился до показателя 1,01
- 10:46 18.10.2020
- Данные о заражении коронавирусом в России на 18 октября
- 10:05 18.10.2020
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении гуманитарного перемирия
- 09:40 18.10.2020
- Собянин: Есть проблема в том, что в Москве намного стало меньше мигрантов
- 09:30 18.10.2020
- Трамп: Мы установим мир с позиции силы...
- 09:21 18.10.2020
- Китайские ученые обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженной рыбы
- 09:15 18.10.2020
- Глава Гидрометцентра рассказал об аномальной теплой погоде в Якутии и на Камчатке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать