Саудовские власти открыли для верующих Запретную мечеть в Мекке
14:21 18.10.2020 Источник: Интерфакс
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