Саудовские власти открыли для верующих Запретную мечеть в Мекке

14:21 Источник: Интерфакс

Власти Саудовской Аравии вновь разрешили подданным королевства и прочим лицам, постоянно проживающим в стране, молиться в мечети аль-Харам - главной и крупнейшей в мире мечети, сообщает в воскресенье сайт ливанского издания "Дейли стар". Запрет на молитвы в комплексе, где находится главная святыня ислама - Кааба, действовал семь месяцев: он был введен из-за распространения коронавируса в стране.