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Путин примет участие в заседании клуба "Валдай" дистанционно

15:24 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Путин будет участвовать в заседании "дистанционно".

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