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"Организатор перевозок" и полиция будет проводить рейды в поездах столичного метро

19:21 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контроль за ношением масок и перчаток в московском транспорте усилится со следующей недели. Об этом в воскресенье сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На предстоящей неделе усилим контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ "Организатор перевозок" и полиции", - говорится в сообщении.

Наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты будет более строго проверяться и в других видах общественного транспорта - автобусах, трамваях, на МЦД.

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