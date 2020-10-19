Восстановление экономики России идет быстрее прогнозов - Мишустин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России с начала 2020 года составила чуть более 3%, восстановление экономики идет быстрее прогнозов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

"С начала года инфляция составила чуть более 3%. Восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось, и уже в следующем году мы ожидаем возвращения к росту ВВП на уровне, превышающем 3%", - сказал премьер.