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Восстановление экономики России идет быстрее прогнозов - Мишустин

18:00 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России с начала 2020 года составила чуть более 3%, восстановление экономики идет быстрее прогнозов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

"С начала года инфляция составила чуть более 3%. Восстановление экономики идет быстрее, чем предполагалось, и уже в следующем году мы ожидаем возвращения к росту ВВП на уровне, превышающем 3%", - сказал премьер.

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