США предъявили обвинения шести россиянам в причастности к серии кибератак в мире

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты в понедельник предъявили обвинения в причастности к последним крупнейшим кибератакам по всему миру шести россиянам, которые, по версии Вашингтона, являются бывшими и действующими сотрудниками военной разведки РФ. Об этом сообщил на пресс-конференции помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности

"Мы предъявили уголовные обвинения в сговоре сотрудникам российской военной разведки. Они обвиняются в проведении самой разрушительной и подрывной серии кибератак в мире, когда-либо приписывавшейся одной группе", - сказал он.

В опубликованном заявлении Минюста отмечается, что речь идет о военнослужащих из "воинской части 74455 Главного разведывательного управления (ГРУ) России".