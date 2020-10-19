США предъявили обвинения шести россиянам в причастности к серии кибератак в мире
22:00 19.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты в понедельник предъявили обвинения в причастности к последним крупнейшим кибератакам по всему миру шести россиянам, которые, по версии Вашингтона, являются бывшими и действующими сотрудниками военной разведки РФ. Об этом сообщил на пресс-конференции помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности
"Мы предъявили уголовные обвинения в сговоре сотрудникам российской военной разведки. Они обвиняются в проведении самой разрушительной и подрывной серии кибератак в мире, когда-либо приписывавшейся одной группе", - сказал он.
В опубликованном заявлении Минюста отмечается, что речь идет о военнослужащих из "воинской части 74455 Главного разведывательного управления (ГРУ) России".
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