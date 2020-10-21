К возможным беспорядкам и погромам после выборов готовятся в Нью-Йорке
07:50 21.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэру был задан вопрос о том, готовятся ли власти и руководство полицейского управления Нью-Йорка к тому, что на улицах города по итогам выборов могут начаться беспорядки и погромы. Де Блазио отметил, что "ведется обсуждение" подобного сценария развития событий. "Эта работа проводится как в полицейском управлении, так и в городском совете <...>", - подчеркнул он.
По словам Де Блазио, власти города ожидают, что множество людей захотят "выразить свою позицию на улицах". "Мы должны защитить их право на мирный протест <...>, но не потерпим попыток применения насилия, его необходимо пресекать", - отметил градоначальник.
Ранее во вторник один из заместителей начальника органов правопорядка мегаполиса Терри Монахан объявил о том, что полиция Нью-Йорка с 26 октября мобилизует дополнительно сотни своих сотрудников для предотвращения возможных инцидентов на избирательных участках и в общественных местах в преддверии выборов. Монахан подчеркнул, что полиция не ожидает возникновения каких-либо конкретных угроз для безопасности избирателей в Нью-Йорке в оставшиеся две недели, но напомнил, что предстоящие выборы вызывают острые споры и полемику внутри страны.
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