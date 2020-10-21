К возможным беспорядкам и погромам после выборов готовятся в Нью-Йорке

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам, которые могут начаться в городе после всеобщих выборов, намеченных в США на 3 ноября. Соответствующее заявление сделал во вторник на пресс- конференции мэр крупнейшего американского мегаполиса Билл де Блазио. Трансляция его выступления велась на сайте городской администрации.



Мэру был задан вопрос о том, готовятся ли власти и руководство полицейского управления Нью-Йорка к тому, что на улицах города по итогам выборов могут начаться беспорядки и погромы. Де Блазио отметил, что "ведется обсуждение" подобного сценария развития событий. "Эта работа проводится как в полицейском управлении, так и в городском совете <...>", - подчеркнул он.



По словам Де Блазио, власти города ожидают, что множество людей захотят "выразить свою позицию на улицах". "Мы должны защитить их право на мирный протест <...>, но не потерпим попыток применения насилия, его необходимо пресекать", - отметил градоначальник.



Ранее во вторник один из заместителей начальника органов правопорядка мегаполиса Терри Монахан объявил о том, что полиция Нью-Йорка с 26 октября мобилизует дополнительно сотни своих сотрудников для предотвращения возможных инцидентов на избирательных участках и в общественных местах в преддверии выборов. Монахан подчеркнул, что полиция не ожидает возникновения каких-либо конкретных угроз для безопасности избирателей в Нью-Йорке в оставшиеся две недели, но напомнил, что предстоящие выборы вызывают острые споры и полемику внутри страны.