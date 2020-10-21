В российском сегменте МКС пришлось отключить систему подачи кислорода
20:22 21.10.2020
Очередной сбой произошел в системе подачи кислорода "Электрон-ВМ" на российском сегменте Международной космической станции (МКС), после чего ее отключили, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
"После отключения системы "Электрон-ВМ" экипаж под руководством главной оперативной группы управления разобрал систему и изучает ее на предмет неисправностей. На время ремонтных работ задача по подаче воздуха переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте", - сказали в госкорпорации.
Безопасности экипажа Международной космической станции (МКС) из-за работ с системой подачи кислорода ничего не угрожает. Об этом сообщили ТАСС в среду в Роскосмосе.
НОВОСТИ
- 21:35 21.10.2020
- Папа Римский выступил за регистрацию гражданских браков однополыми парами
- 21:30 21.10.2020
- Умершему в Бразилии испытателю вакцины препарат не вводили - СМИ
- 21:12 21.10.2020
- Турция готова отправить войска в Азербайджан
- 20:19 21.10.2020
- Elfagr: Турция захватывает Ливию, Россия спасает своих граждан
- 20:11 21.10.2020
- Один из испытателей оксфордской вакцины то COVID-19 умер в Бразилии
- 19:33 21.10.2020
- Россиян призвали к ответственности на карантине с помощью флешмоба
- 18:40 21.10.2020
- Помпео: Россия дала принципиальное согласие заморозить все свои ядерные боеголовки...
- 18:30 21.10.2020
- Тотальных ограничений из-за пандемии COVID-19 не планируется - Путин
- 18:20 21.10.2020
- На Порошенко завели дело о подготовке госпереворотов в Украине
- 18:18 21.10.2020
- Эксперты отмечают оперативность в устранении сбоев МЭШ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать