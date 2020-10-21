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НОВОСТИ

В российском сегменте МКС пришлось отключить систему подачи кислорода

20:22 21.10.2020

Очередной сбой произошел в системе подачи кислорода "Электрон-ВМ" на российском сегменте Международной космической станции (МКС), после чего ее отключили, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"После отключения системы "Электрон-ВМ" экипаж под руководством главной оперативной группы управления разобрал систему и изучает ее на предмет неисправностей. На время ремонтных работ задача по подаче воздуха переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте", - сказали в госкорпорации.

Безопасности экипажа Международной космической станции (МКС) из-за работ с системой подачи кислорода ничего не угрожает. Об этом сообщили ТАСС в среду в Роскосмосе.

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